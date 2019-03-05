ФАС проанализирует ценообразование на пивном рынке России

Союз российских пивоваров хочет ввести минимальную розничную цену.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) у пивоваренных компаний запросила информацию о формировании цены на продукцию. Ведомство изучит, есть ли признаки демпинга на рынке. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников отрасли.

Возможно ФАС хочет собрать сведения, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Однако к инициативе ведомство относилось скептически.

При этом МРЦ хочу установить Союз российских пивоваров (СРП). Они считают, что пиво в банке не должно стоить менее 110 рублей за литр, в ПЭТ-упаковке не менее 90 рублей за литр, а при продаже на разлив – не менее 85 рублей за литр.

Как отметил председатель совета СРП Даниил Бриман, сейчас на полках в магазинах можно найти слишком дешевое пиво, стоимость которого не может покрыть затраты. Союз оценивал обязательные расходы при производстве в 30 рублей за литр. Однако сейчас себестоимость растет и демпинг в такой ситуации отрасли вредит.

В ведомстве при этом подчеркнули, что анализ информации по ценам продолжается. Результаты должны быть представлены в сентябре.

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