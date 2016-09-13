В России планируют установить минимальную цену на пиво

Эта мера поддержит отечественных производителей пенного напитка.

В России могут установить минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщили в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя.

Эта мера поддержит отечественных производителей пенного напитка. Сейчас российские компании занимают около 30% рынка пива. Это малые и средние производители, которые не могут проводить подобные акции по снижению цен. Минимальная цена также может стать инструментом в борьбе с контрафактом. Доля фальсификата на пивном рынке сегодня составляет около 10%.

Видео: Piter.TV