В подмосковной Балашихе загорелся склад

В ГУ МЧС сообщили о локализации огня.

На территории Балашихи в Московской области вспыхнул пожар. Огонь захватил 300 квадратных метров местного производственного-складского помещения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время специалисты смогли локализовать пламя. В ликвидации последствий задействовано свыше 60 человек личного состава ГУ МЧС и 18 единиц техники.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Балашиха, Шоссе Энтузиастов 4А. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России