На Алтае пострадавшего от камнепада туриста эвакуируют на вертолете

В ГУ МЧС раскрыли подробности проводимой операции по спасению.

Участника туристической группы, попавшей под камнепад в Республике Алтай, эвакуируют в больницу при помощи вертолета. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства в социальных сетях. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Алтаю Галина Зубакина уточнила, что инцидент с пострадавшими произошел 14 октября вблизи устья реки Кысхыштубег. Жертвой стихии стала 18-летняя туристка из Бердска. Еще два участника пешей группы травмированы.

В Уланский район вылетел вертолет Центра медицины катастроф. У пострадавшего травма ноги. Он будет доставлен в республиканскую больницу в Горно-Алтайске. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Одну из пострадавших спасателям Онгудайской пожарно-спасательной части под номером восемь удалось эвакуировать вчера вечером, еще до наступления темноты. Остальные туристы не пострадали. Известно, что группа из 12 человек была официально зарегистрирована в ГУ МЧС.

В сквере на улице Маяковского ребёнок застрял головой между досок в деревянном паровозе.

Фото и видео: ГУ МЧС России