На допросе мужчина дал следователю признательные показания.

В Балашихе местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, с января по июнь 2024 года 25-летний местный житель подсыпал в продукты питания сильнодействующие химические вещества, чтобы смертельно отравить мать и отчима. На допросе мужчина дал следователю признательные показания, а также сознался в убийстве своего друга аналогичным способом.

С обвиняемым провели проверку показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений. Установление всех обстоятельств и мотивов продолжается.

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Видео: ГСУ СК России по Московской области