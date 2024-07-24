В Томске пресечена деятельность подозреваемых в мошенничестве, которые пытались торговать разбавленным топливом

В Томске российскими правоохранительными органами пресечена деятельность подозреваемых в мошенничестве. Известно, что местные аферисты пытались торговать разбавленным топливом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что трое мужчин подозреваются в обмане образовательного учреждения, которому через сеть подконтрольных АЗС (автозаправочных станций) продавали низкокачественный бензин. В данное топливо злоумышленники добавляли присадки для увеличения октанового числа. Материальный ущерб составил свыше 3,8 миллионов рублей.
Деятельность девяти АЗС приостановлена, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех возможных эпизодов противоправной деятельности.
пресс-служба МВД РФ
По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Предполагаемый организатор незаконного бизнеса находится сейчас под домашним арестом. Оставшимся двум фигурантам расследования выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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Фото и видео: МВД Медиа
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