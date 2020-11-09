В Баку сообщили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Азербайджана.
Девятого ноября ударными БПЛА были уничтожены один танк и одна БМП вооруженных сил Армении.
цитата из сообщения пресс-службы Азербайджана
Отмечалось, что армянские подразделения пытались атаковать армию Азербайджана с целью выйти из окружения рядом с селом Зарыслы на дороге Лачин — Шуша.
Ранее появилось фото уничтоженной колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе.
Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
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