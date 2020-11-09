Армянские подразделения пытались атаковать армию Азербайджана с целью выйти из окружения.

В Баку сообщили об уничтожении армянской техники на шушинском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Азербайджана.

Девятого ноября ударными БПЛА были уничтожены один танк и одна БМП вооруженных сил Армении. цитата из сообщения пресс-службы Азербайджана

Отмечалось, что армянские подразделения пытались атаковать армию Азербайджана с целью выйти из окружения рядом с селом Зарыслы на дороге Лачин — Шуша.

Ранее появилось фото уничтоженной колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе.

Видео: YouTube / Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi