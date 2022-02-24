СМИ: есть пострадавшие.

В Баку рухнул строящийся дом, под ним остались люди. Об этом журналистам рассказали местные представители прессы из Sputnik Азербайджан. В СМИ сослались на официальное заявление Генеральной прокуратуры страны. Трагедия произошла в Наримановском районе столицы. По предварительным сведениям, есть несколько пострадавших.

На месте находятся сотрудники прокуратуры, ведется разбирательство, а также осмотр территории. По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. заявление Генпрокуратуры Азербайджана

Смольный заявил, что в обрушении "Красного треугольника" виновна районная администрация.

Фото: Вконтакте / В Азербайджане β Ⓐ

Видео: YouTube / İCTİMAİ TV