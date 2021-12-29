В Австралии разработано устройство, позволяющее видеть слепым людям

Изображение захватывается оборудованием и передается в виде электрических импульсов. Ученые хотели выяснить, вызывает ли имплант побочные реакции со стороны ткани. В результате исследования, побочных эффектов не было обнаружено.

Ученым из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса удалось разработать устройство, позволяющее видеть слепым людям. Они испытали на овцах имплант возвращающий зрение. Об этом сообщает "Би-би-си".

Разработанное устройство назвали Phoenix 99. Оно записывает изображение с внешней камеры и с помощью специального бионического импланта передает его на сетчатку глаза. Люди с дегенеративными расстройствами смогут вернуть себе зрение. Камера устанавливается на очки. Изображение захватывается оборудованием и передается в виде электрических импульсов. Ученые хотели выяснить, вызывает ли имплант побочные реакции со стороны ткани. В результате исследования, побочных эффектов не было обнаружено.

Руководитель отдела обслуживания слабовидящих в Южном колледже оптометрии в Мемфисе доктор Карен Скуайр предположил, что развитие технологий движется в правильном направлении. Ученым необходимо пристально наблюдать за тем, как наступает этот прогресс.

Ранее мы сообщили, что ученые обнаружили в мозгу человека нейроны, отвечающие за сложение и вычитание.

Фото: pexels