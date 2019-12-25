В Армении сообщили о возвращении на родину четырех пленных при посредничестве РФ и Красного Креста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Дорогие соотечественники, четверо армянских пленных сегодня вернулись в Армению.
Тигран Авинян, вице-премьер Армении
Он отметил, что сейчас бывших пленных осматривают врачи и психологи.
Авинян отметил, что процесс обмена пленными продолжается.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению. Он имел ввиду вторжение чужих сил в Сюникскую область, которая граничит с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, Ираном.
Фото: pixabay.com
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