Сейчас бывших пленных осматривают врачи и психологи.

В Армении сообщили о возвращении на родину четырех пленных при посредничестве РФ и Красного Креста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Дорогие соотечественники, четверо армянских пленных сегодня вернулись в Армению. Тигран Авинян, вице-премьер Армении

Он отметил, что сейчас бывших пленных осматривают врачи и психологи.

Авинян отметил, что процесс обмена пленными продолжается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вмешательство России в случае нападения на Армению. Он имел ввиду вторжение чужих сил в Сюникскую область, которая граничит с Нагорным Карабахом, Азербайджаном, Ираном.

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