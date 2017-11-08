В Аризоне ездят авто без водителей

Компания Waymo продемонстрировала движение беспилотных автомобилей в условиях города.

В столице Аризоны в городе Финикс курсируют автомобили без водителей.

Компания Waymo с 2009 года ведет разработки беспилотных автомобилей. С каждым годом такие автомобили усовершенствуются. Сейчас в Финиксе на площади 258 квадратных километрах запустили движение таких автомобилей. На опубликованных видеокадрах видно, что за рулем авто никого нет, а в салоне находится сотрудник компании и пассажир.

Первую поездку по городу совершил слепой мужчина, который добрался из дома до больницы. Автомобили тестировались в 30ти городах США. Компания уверяет, что передвижение на беспилотных автомобилях будет очень комфортна и безопасна.

Видео: YouTube/Waymo