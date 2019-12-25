С помощью картин современных авторов, арт-объектов и инсталляций выставка погрузит гостей в атмосферу чуда и волшебства.

В Анненкирхе 3 декабря откроется мультимедийная выставка "Рождество". Об этом сообщили в tg-канале церкви.

Посетителей ждет экспозиция с перевернутой елкой над парадной лестницей. С помощью картин современных авторов, арт-объектов и инсталляций выставка погрузит гостей в атмосферу чуда и волшебства. Тематические зоны подготовила арт-команда "Зерно".

Переступив порог Анненкирхе, вы увидите огромную ёлку, подвешенную вверх ногами прямо над парадной лестницей, затем окажетесь в заснеженном пальмовом лесу, сможете перенестись в долины и пустыни Ближнего Востока, пройдете маршрутом Святого Семейства, запустите своего ангела и посмотрите на рождение Спасителя глазами христианских художников. Анненкирхе

Все желающие могут попасть на экскурсию. Вход на выставку платный.

С 27 ноября по 2 декабря включительно церковь закрыта на монтаж новой выставки. Поэтому побывать здесь можно будет только с 3 декабря.

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Фото: Телеграм / Анненкирхе