В Амурской области задержанные за кражи из автомобилей, отправятся под суд

ОПГ причастна минимум к пяти эпизодам.

В Амурской области участники преступной группы, задержанные полицейскими за совершение краж из автомобилей, отправятся под суд. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что преступники забирали из чужих транспортных средств личные вещи и деньги. В общей сложности они нанесли ущерб потерпевшим на более чем млн рублей. Эпизоды совершались в период с 2020 по 2021 года в Благовещенске.

Членами преступной группировки считаются местные жители 1991, 1989, 1988, 1986 и 1985 годов рождения. Они подозреваются по статьям часть 5 статьи 33, пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ, пунктам "а" и "в" части 2, пункта "в" части 3, пункта "б" части 4 статьи 158 УК РФ.

Одного злоумышленника оперативники поймали в марте текущего года. Известно, что четверо фигурантов расследования были ранее судимы. Из них двое являются жителями Хабаровского края. Проколом для ОПГ стал эпизод с кражей из припаркованного у магазине автомобиля Toyota Vitz. Из него воры увели 580 тысяч рублей. Преступников увидел владелец машины - спортсмен, который решил выяснить с обидчиками отношения физическим методом.

В Тверской области завершено расследование по нарколаборатории.

Фото и видео: официальный сайт МВД России