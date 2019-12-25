В Тверской области завершено расследование по нарколаборатории

Расследование заняло 10 томов.

В Тверской области завершено уголовное дело по нарколаборатории. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что материалы расследования направлены в судебную инстанцию для изучения по существу. В пяти преступных эпизодах подозревается местный житель. Все они связаны с запрещенными веществами, а также один - с побегом из-под стражи.

Следствие считает, что подозреваемый при помощи интернета неустановленное лицо организовало продажу запрещенных веществ. В состав преступной группы входили модератор-куратор интернет-магазина, химики, поставщики, варщики. Все члены банды разыскиваются полицией. Одним из злоумышленников является 36-летний местный житель. Он выступал в роли курьера. Он доставлял клиентам товар, содержащий мефедрон с общей массой 4381,92 г. Для хранения наркотиков мужчина использовал квартиры, которые арендовал в Твери, а также гараж в Пролетарском районе города. Наркотики он перевозил на автомобиле.

Материалы уголовного дела занимают более 10 томов.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России