В Александровском саду открылся ежегодный Фестиваль цветов

В понедельник, 12 июня, открылся Фестиваль цветов в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.
Пространство под открытым небом превратилось в выставочную площадку. В саду специалисты садово-паркового хозяйства демонстрируют оригинальные цветочные композиции.
В этом году Фестиваль посвящен Году педагога и наставника, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Сотрудники садово-парковых предприятий "Охтинка", "Фрунзенское", "Южное", "Флора", "Приморское", учащиеся Садово-архитектурного лицея №113 и Академии управления городской средой создали 7 цветников на площади 237 квадратных метров.
Анатолий Повелий, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Так, садовниками было использовано 24 тыс. цветов: несколько сортов бегонии, колеуса и тагетеса, гвоздика, петуния, цинерария, агератум, алиссум.
Фестиваль проводится при поддержке администрации Адмиралтейского района, Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Садово-архитектурного колледжа.
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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