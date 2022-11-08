В Александровском саду открылся ежегодный Фестиваль цветов

Так, садовниками было использовано 24 тыс. цветов.

В понедельник, 12 июня, открылся Фестиваль цветов в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Пространство под открытым небом превратилось в выставочную площадку. В саду специалисты садово-паркового хозяйства демонстрируют оригинальные цветочные композиции.

В этом году Фестиваль посвящен Году педагога и наставника, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Сотрудники садово-парковых предприятий "Охтинка", "Фрунзенское", "Южное", "Флора", "Приморское", учащиеся Садово-архитектурного лицея №113 и Академии управления городской средой создали 7 цветников на площади 237 квадратных метров. Анатолий Повелий, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Так, садовниками было использовано 24 тыс. цветов: несколько сортов бегонии, колеуса и тагетеса, гвоздика, петуния, цинерария, агератум, алиссум.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Адмиралтейского района, Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Садово-архитектурного колледжа.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга