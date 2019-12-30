В Александро-Невской лавре покажут "Щелкунчика" для глухих детей

Спектакль представят 11 января в Большом зале Духовно-просветительского центра "Святодуховский".

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре на выходных пройдет "Рождественская ёлка". Артисты из Санкт-Петербургского театра глухих покажут "Щелкунчика" на русском жестовом языке для глухих детей. Об этом сообщили организаторы.

Спектакль представят 11 января в Большом зале Духовно-просветительского центра "Святодуховский" в 12:00. На представление могут прийти родители с неслышащими детьми от трех лет.

После спектакля детей встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Глухие артисты исполнили главные вокальные партии в "Оскаре и Розовой Даме".

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