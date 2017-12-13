В Александринке ставят спектакль про молодость Сталина

В Александринском театре сыграют спектакль про детство и юность Сталина.

В Александринском театре готовят премьеру про жизнь молодого Иосифа Сталина. Драматургом постановки выступил Артур Соломонов. Показать зрителям пьесу должны были еще к моменту празднования столетнего юбилея революции, но по некоторым причинам, дату перенесли.

По информации от руководителя театра Валерия Фокина, история расскажет о судьбе юного вождя, до момента первый ссылок. Постановщик и актеры проследят путь становления лидера государства: от отличной учебы в семинарии, чтения классиков литературы и изучения греческого языка до появления задаток жесткости и властолюбия.

Также сообщается, что изначально спектакль должен был проходить в “Современнике” но позже ФОкин изменил планы и решил порадовать премьерой Санкт-Петербург.

Видео: YouTube

