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В Александринке ставят спектакль про молодость Сталина

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В Александринском театре сыграют спектакль про детство и юность Сталина.

В Александринском театре готовят премьеру про жизнь молодого Иосифа Сталина. Драматургом постановки выступил Артур Соломонов. Показать зрителям пьесу должны были еще к моменту празднования столетнего юбилея революции, но по некоторым причинам, дату перенесли.

По информации от руководителя театра Валерия Фокина, история расскажет о судьбе юного вождя, до момента первый ссылок. Постановщик и актеры проследят путь становления лидера государства: от отличной учебы в семинарии, чтения классиков литературы и изучения греческого языка до появления задаток жесткости и властолюбия.

Также сообщается, что изначально спектакль должен был проходить в “Современнике” но позже ФОкин изменил планы и решил  порадовать премьерой Санкт-Петербург.

Видео: YouTube
 

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Теги: александринский театр , валерий фокин , иосиф сталин , молодость стлина , премьера , спектакль , сталин , театр
Категории: Новости СПб Театры Культура

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