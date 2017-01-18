В Адмиралтействе прокомментировали замену порванного флага

Представители Адмиралтейства прокомментировали скандал с дырявым флагом на шпиле государственного здания.

В ВМФ России прокомментировали новость о флаге с крупной дыркой на крыше Адмиралтейства в Петербурге. Ранее о порванном стяге сообщила "Фонтанка".

В ведомстве признались, что флаг действительно прохудился. По мнению экспертов, это произошло из-за погоды. Кураторы Адмиралтейства в общении с "Интерфаксом" назвали случившееся "нормальной практикой". Со временем флаги на такой высоте и в таких ветренных местах изнашиваются. Их достаточно регулярно заменяют на новые.

Уже известно, что флаг с дырой с крыши Адмиралтейства сняли. Сейчас ее украшает новый триколор.

Фото: Pixabay.com