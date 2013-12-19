В проезде вдоль Адмиралтейства завершили капитальный ремонт освещения

В 2021 году в Адмиралтейском районе современную систему освещения также получил Якобштадтский переулок.

Во вторник, 2 ноября, в Смольном сообщили Piter.tv, что в центре Петербурга завершили капитальный ремонт уличного освещения в Черноморском переулке, который проходит вдоль внутренних стен Адмиралтейства.

В переулке протяженностью 350 метров демонтировали устаревшее светотехническое оборудование, установили 14 современных подвесных светильников. Рабочие проложили 377 метров надежных линий электроснабжения вместо неизолированной сети. Также заменены подвесные светильники над "зеленой зоной" у школы.

В текущем году в Адмиралтейском районе современную систему освещения также получил Якобштадтский переулок, там заменили устаревшие фонари и проложили новые сети.

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Фото: pixabay