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В проезде вдоль Адмиралтейства завершили капитальный ремонт освещения
Сегодня, 20:54
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В проезде вдоль Адмиралтейства завершили капитальный ремонт освещения

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В 2021 году в Адмиралтейском районе современную систему освещения также получил Якобштадтский переулок.

Во вторник, 2 ноября, в Смольном сообщили Piter.tv, что в центре Петербурга завершили капитальный ремонт уличного освещения в Черноморском переулке, который проходит вдоль внутренних стен Адмиралтейства. 

В переулке протяженностью 350 метров демонтировали устаревшее светотехническое оборудование, установили 14 современных подвесных светильников. Рабочие проложили 377 метров надежных линий электроснабжения вместо неизолированной сети. Также заменены подвесные светильники над "зеленой зоной" у школы. 

В текущем году в Адмиралтейском районе современную систему освещения также получил Якобштадтский переулок, там заменили устаревшие фонари и проложили новые сети.

Ранее мы писали, что жители Литейного округа раскритиковали детскую площадку у Сада Дружбы.

Фото: pixabay

Теги: адмиралтейство, капитальный ремонт освещения, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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