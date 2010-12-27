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В Адмиралтейском районе пьяный петербуржец зарезал своего знакомого
Сегодня, 12:46
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Rybka123

В Адмиралтейском районе пьяный петербуржец зарезал своего знакомого

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Мужчина нанес  собутыльнику 24 ножевых ранения

Сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который зарезал своего собутыльника в Адмиралтейском районе. Об этом Piter.TV сообщили в полиции.

Как оказалось, инцидент произошел в минувшую среду, 6 марта,  в квартире, расположенной в доме номер 15 по 13-й Красноармейской улице. Во время распития спиртного между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт. В итоге мужчина нанес  собутыльнику 24 ножевых ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

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Фото: pixabay.com

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Теги: красноармейская улица, поножовщина, пьяная драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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