В Ачинске преподавательницу колледжа поймали на получении взяток

Женщина получала по 1,5 тысячи рублей за "сдачу экзамена или зачета".

На территории города Ачинска российские правоохранительные органы задержали преподавателя колледжа за получение взятки от студентов . Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что оперативники проверили сведения, согласно которым с лета 2024 года местная сотрудница из образовательного учреждения ставила зачеты и экзамены студентам за материальное вознаграждение, без фактической сдачи. Каждый предмет оценивался в полторы тысячи рублей. Клиенты переводили денежные средства на указанный злоумышленницей счет.

В ходе обыска по месту жительства женщины полицейские изъяли банковскую карту и сотовые телефоны злоумышленницы. Как оказалось, счет, куда приходили переводы за экзамены, принадлежал ее знакомому. пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В настоящее время в отношении мужчины 1983года рождения проводится проверка по статье 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей. Преподавательница из города Назарово 1981 года рождения проходит по пяти криминальным эпизодам по части 1 статьи 291.2 УК РФ за мелкое взяточничество. Ей грозит максимальное наказание до одного года лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24