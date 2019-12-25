  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов
Сегодня, 9:36
56
IRINA_CHALKINA

В понедельник утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов

0 0

Небольшой затор на Троицком мосту мешает автолюбителям попасть на Дворцовую набережную.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что утром в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты. 

Так, самая большая пробка зафиксирована в Красносельском районе. Также водители не могут проехать на проспекте Шаумяна до Малоохтинской набережной.

Кроме того,  на Витебском проспекте образовалась пробка на пересечении с Благодатной улицей. По словам очевидцев, на этом участке произошло ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели новые требования к пассажирам городского транспорта.

Фото:яндекс.карты

Теги: дорожные ограничения, пробки, пробки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии