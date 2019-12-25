В понедельник утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что утром в Северной столице зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.
Так, самая большая пробка зафиксирована в Красносельском районе. Также водители не могут проехать на проспекте Шаумяна до Малоохтинской набережной.
Кроме того, на Витебском проспекте образовалась пробка на пересечении с Благодатной улицей. По словам очевидцев, на этом участке произошло ДТП.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ввели новые требования к пассажирам городского транспорта.
Фото:яндекс.карты
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