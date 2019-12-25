На Северо-Западе в 4 раза вырос объем рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке

Чаще всего рефинансировали ипотеку жители Петербурга и Ленобласти, Калининградской и Вологодской областей.

Объем рефинансирования ипотечного кредитования в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк за 11 месяцев 2020 года вырос в 4 раза и составил 5,3 млрд рублей, из них 3,66 млрд – в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Чаще всего рефинансировали ипотеку жители Петербурга и Ленобласти, Калининградской и Вологодской областей.

Осенью мы расширили возможности этого продукта и запустили рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки, выданных другими банками, а также сократили список необходимых документов.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Рефинансировать ипотеку можно по ставке от 7,9% годовых. Подробности можно узнать на сайте ДомКлик. Также рефинансировать можно потребительские кредиты.

СберБанк поддержит ESG-проекты на сумму более 68 млрд рублей.

Фото: Piter.tv