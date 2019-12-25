На Северо-Западе в 4 раза вырос объем рефинансирования ипотечных кредитов в Сбербанке

Объем рефинансирования ипотечного кредитования в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк за 11 месяцев 2020 года вырос в 4 раза и составил 5,3 млрд рублей, из них 3,66 млрд – в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Чаще всего рефинансировали ипотеку жители Петербурга и Ленобласти, Калининградской и Вологодской областей.
Осенью мы расширили возможности этого продукта и запустили рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки, выданных другими банками, а также сократили список необходимых документов.
Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Рефинансировать ипотеку можно по ставке от 7,9% годовых. Подробности можно узнать на сайте ДомКлик. Также рефинансировать можно потребительские кредиты.
СберБанк поддержит ESG-проекты на сумму более 68 млрд рублей.
Фото: Piter.tv
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