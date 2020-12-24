СберБанк поддержит ESG-проекты на сумму более 68 млрд рублей

Зелёное финансирование, социальные проекты, повышение доступности услуг – следование принципам ESG (экологической, социальной и корпоративной ответственности компаний) в конечном итоге улучшает качество жизни людей и экономит ресурсы. В рамках ESG-повестки в Сбере была разработана долгосрочная бизнес-стратегия, согласно которой банк и его партнеры намерены реализовать множество социально и экологически-значимых проектов.

Уже сегодня СберБанк прорабатывает более 200 инвестиционных и социальных активностей по Северо-Западу, соответствующих принципам ESG. Доля таких проектов в портфеле банка составляет 10% и эти показатели будут только расти. Об этом на пресс-конференции, посвященной долгосрочной бизнес-стратегии Сбера и его партнеров, рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Внимание инвесторов всё больше фокусируется на таких моментах, как углеродный след производственных компаний, поддержка социальных инициатив, инклюзивные проекты, забота о сотрудниках и другие параметры ESG-повестки. Поэтому с уверенностью можно говорить о том, что если сегодня компания строит стратегию в соответствии с принципами ESG, то это важная составляющая успеха, это признак устойчивого развития бизнеса.

Участниками пресс-конференции стали партнеры банка, которые используют ESG-повестку как драйвер устойчивого развития бизнеса. Так генеральный директор ООО "Управляющая компания "Объединённые бумажные фабрики" Дмитрий Дулькин рассказал, что в еще 20 лет назад доля макулатурного картона в нашей стране составляла 10%, а сейчас она фактически дошла до 73%. В ближайшие годы Россия сможет достичь показателей других европейских стран, где 75-80% всей бумажной упаковки составляет вторичное волокно.

Дмитрий Дулькин, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Объединённые бумажные фабрики":

Мы сейчас стали крупнейшим экспортёром макулатурного тарного картона в России – это подтверждает высокое качество продукции КБК. Мы задаём стандарт высокотехнологичного тарного картона, совершенствующего потребительские свойства гофроупаковки.

Серьезный вклад в экономию ресурсов внес электронный документооборот. Одними из первых такие сервисы стали внедрять в компании "СберКорус". За год электронный обмен документами через сервисы "СберКоруса" экономят более 320 тонн бумаги и позволяет уберечь экологию от вредного углеродного следа, который возникает при перевозке документов.

Анастасия Строкова, коммерческий директор ООО "СберКорус":

Компании, которые заботятся об экологии, должны постоянно сокращать потребление бумаги в своей работе. Сегодня мы можем выделить три направления для сокращения бумаги в бизнесе: Электронный юридически значимый документооборот между организациями, Кадровый электронный документооборот (КЭДО) и Электронные транспортные накладные и электронные путевые листы.

Экономить не только ресурсы, но и время, а значит спасти больше жизней. В 2020 году весь мир столкнулся с угрозой новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая каждый день уносит тысячи жизней и отнимает силы медицинских работников по всей планете. Важными инструментами в развитии и сохранении человеческого капитала стали разработки в области искусственного интеллекта. Так AI-продукт Voice2Med от Группы ЦРТ позволяет заполнять медицинскую документацию голосом, что экономит более 20% времени врача, а значит высвобождает в графике дополнительное места для приема и осмотра пациентов.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор ООО "ЦРТ":

Бесконтактные решения ЦРТ на основе компьютерного зрения обеспечивают проход "по лицу" в офисы, школы, музеи, обеспечивают безопасную и дружелюбную среду в концепции Smart city. И это лишь часть примеров.

Повестка ESG предполагает и участие в культурной жизни, поэтому при участии СберБанка в следующем году в музее-заповеднике "Царское село" после масштабной реставрации откроют для посетителей личные интерьеры Николая II и Александры Федоровны в Александровском дворце. Ну а пока еще действуют ограничения, онлайн-кинотеатр Okko дает зрителям возможность совершать виртуальные экскурсии по главным музеям страны.

Алёна Винокурова, куратор культурных проектов Okko:

В этот непростой год Okko выбрал своей миссией поддерживать людей, дав возможность бесплатно смотреть концерты любимых исполнителей, театральные постановки лучших сцен. Вместе с нашими зрителями мы также активно поддерживали благотворительные фонды, доказывая, что кино способно творить добро.

По завершению пресс-конференции все партнеры Сбера и журналисты смогли принять участие в ESG-мастер-классе, во время которого им предложили собственноручно изготовить новогоднее украшение из экологически чистых и доступных материалов.