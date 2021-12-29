За год в 4,5 раза вырос спрос на покупку зданий под реконструкцию в Петербурге

Lля некоторых застройщиков, покупка объектов под реконструкцию становится новым трендом.

За год в 4,5 раза вырос спрос на покупку зданий для реконструкции под жилье или апартаменты в Петербурге. По мнению экспертов, такой ажиотаж из-за дефицита земельных участков. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе компании Rusland SP.

В компании отмечают, что для некоторых застройщиков, покупка объектов под реконструкцию становится новым трендом. Он коснулся компаний, которые специализируются на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-классов, а также апартаментов.

Однако в подобных проектах есть два основных риска. Первый - ограничения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Второй – техническое состояние здания.

Ранее мы писали, что спрос на апартаменты в Петербурге побил исторический рекорд. Наибольшую долю в спросе заняли сервисные апартаменты. Преимущественно данные апарт-отели расположены вблизи станций метро "Парнас", "Черная речка", "Улица Дыбенко", "Бухарестская", "Кировский завод".

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