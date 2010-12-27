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В Петербурге в 40% марок куриной продукции обнаружена листерия и сальмонелла
Сегодня, 13:03
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lesjasap
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В Петербурге в 40% марок куриной продукции обнаружена листерия и сальмонелла

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Исследование проведено на десяти торговых марках, специализирующихся на замороженной продукции.

Организация "Общественный контроль" провела ряд контрольных закупок замороженных полуфабрикатов из мяса птицы и передала их на экспертизу. В результате специалисты выявили в сорока процентах потребительских товаров патогенные микроорганизмы. 

По данным активистом, они приобрели десять видов продукции из курицы. Все товары были куплены в крупных супермаркетах города на Неве. Далее объекты перешли в лабораторные условия. Их изучили на массовую долю белка, жира, наличие патогенных микроорганизмов и тетрациклина. Последнее вещество часто применяется в птицеводстве. 

После проверки оказалось, что белки и жиры соответствуют норме, но найденные микроорганизмы могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Эти бактерии являются зоонозами (антропозоонозами), то есть возбудителями болезней, общих для человека и животных. Сальмонеллы известны разных видов. Среди них есть те, которые крайне опасны для человека, так как вызывают сильнейшую кишечную инфекцию. Листерия содержится в желудочно-кишечном тракте птицы и не представляет для нее особого вреда, однако, попадая в организм человека, является возбудителем серьезной инфекции, поэтому в продукции, которая поступает на полки магазинов, ее быть не должно

сообщил доктор ветеринарных наук Эдуард Джавадов "Петербургскому дневнику".

 Общественные деятели узнали о листерии в продукции "Сити Ритэйл", которая была закуплена в "Полушке". В мясе бедра с кожей от АО "Птицефабрика "Северная" обнаружена сальмонелла. Наиболее опасным стала птица от "Крылышко" ТМ "Аппетитно круглый год". В ней находится и листерия, и сальмонелла.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: исследование , кишечная инфекция , контрольная закупка , курица , листерия , микроорганизмы , патогены , проверка , сальмонелла , экспертиза
Категории: Новости СПб

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