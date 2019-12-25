В 2022 году у пяти станций метро в Петербурге появятся перехватывающие велопарковки

Велопарковки установят у станций "Площадь Ленина", "Площадь Мужества", "Политехническая", "Академическая" и "Гражданский проспект".

В следующем году у пяти станций метро "красной линии" появятся перехватывающие велопарковки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Велопарковки установят у станций "Площадь Ленина", "Площадь Мужества", "Политехническая", "Академическая" и "Гражданский проспект". Парковки рассчитаны на 14 велосипедов, оборудованы навесами и станциями т/о с ключами, насосом и крестовиной для поддержки велосипеда.

Инициатива принадлежит петербуржцу Алексею Гуляеву. В среднем путь до ближайшей станции метро составляем 2,5 километра. Он считает, что этот путь легко проделать на велосипеде, а потом пересесть в подземку. Однако многие петербуржцы боятся, что личный транспорт украдут во время их отсутствия. Благодаря велопарковкам горожане смогут без опасений оставить свой велосипед.

На днях в городе открылись еще три велопарковки. Они появились у станций метро "Рыбацкое" (Тепловозная улица) и "Старая Деревня" (у ТРК "Гулливер"), а также в Пушкине у ж/д станции "Царское Село". В 2022 году планируют открыть перехватывающую парковку у метро "Шушары".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга