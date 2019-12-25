В 2022 году расходы бюджета Петербурга могут составить 740 млрд рублей

Названная сумма на 4% превышает бюджет 2021 года.

В следующем году расходы Петербурга могут составить 740 млрд рублей. Эта сумма на 4% превышает бюджет 2021 года, сообщил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников на нулевых чтениях в Мариинском дворце.

В этом году расходы бюджета составили 712,5 млрд рублей. Из них 655 млрд – текущие расходы, оставшаяся сумма – расходы на Адресную инвестиционную программу (АИП).

При этом дополнительно потребуется еще 260 млрд рублей (почти 175 млрд на текущие расходы, 85,3 на АИП). Если эти корректировки учтут, то расходы бюджета Петербурга в 2022 году приблизятся к триллиону рублей.

Ранее мы писали, что КИО принесет в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей.

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