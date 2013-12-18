В Петербурге в 2022 году автопарк скорой помощи пополнится новыми автомобилями

Автомобили марки Ford российской сборки белого и жёлтого цветов оснащены всем необходимым оборудованием. Городской станции скорой помощи будут направлены 34 машины, остальные 68 распределят по районным поликлиникам.

До конца года Петербург получит 102 новых автомобиля скорой медицинской помощи класс B. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В распоряжение ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" уже поступили шесть автомобилей. Ещё 96 должны доставить до 14 декабря. Все машины приобретены за счёт средств городского бюджета.

Автомобили марки Ford российской сборки белого и жёлтого цветов оснащены всем необходимым оборудованием. Городской станции скорой помощи будут направлены 34 машины, остальные 68 распределят по районным поликлиникам.

Сегодня служба скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга – это более 1500 врачей, более 3500 работников среднего медицинского звена (фельдшеров, медсестер-анестезистов, диспетчеров) и до 2500 водителей. Ежесуточно в городе работает более 500 бригад скорой помощи.

Фото: Piter.tv