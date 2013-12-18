В Петербурге в 2022 году автопарк скорой помощи пополнится новыми автомобилями

До конца года Петербург получит 102 новых автомобиля скорой медицинской помощи класс B. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В распоряжение ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" уже поступили шесть автомобилей. Ещё 96 должны доставить до 14 декабря. Все машины приобретены за счёт средств городского бюджета.
Автомобили марки Ford российской сборки белого и жёлтого цветов оснащены всем необходимым оборудованием. Городской станции скорой помощи будут направлены 34 машины, остальные 68 распределят по районным поликлиникам.
Сегодня служба скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга – это более 1500 врачей, более 3500 работников среднего медицинского звена (фельдшеров, медсестер-анестезистов, диспетчеров) и до 2500 водителей. Ежесуточно в городе работает более 500 бригад скорой помощи.
Фото: Piter.tv
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