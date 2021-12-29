В 2021 году вырос несырьевой неэнергетический экспорт России

Рост составил 36%.

В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос на 36% и составил более 191 млрд долларов. Об этом сообщается Российский экспортный центр (РЭЦ).

В сообщении говорится, что это новый исторически максимум. Рост был отмечен во всех товарных сегментах, однако сильнее всего рост наблюдался в сегментах черных и цветных металлов, удобрений, продукции деревообработки, химических веществ, а также пластмассы и энергооборудования.

Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них. Вероника Никишина, генеральный директор РЭЦ

За 11 месяцев 2021 года был зафиксирован рост по всем основным отраслям.

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