В 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта из России вырос на 37%

Объем вырос до 193 млрд долларов.

По итогам 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из России вырос на 37%, если сравнивать с 2020 годом. Объем составил 193 млрд долларов. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина, в декабре 2021 года был установлен рекорд, объем экспорта составил 22,8 млрд долларов.

Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли. Вероника Никишина, глава РЭЦ

Она сказала, что в прошлом году был зафиксирован устойчивый рост экспорта. Так, общий экспорт составил около 492 млрд долларов. Это фктически рекорд 2014 года, сказала Никишина.

В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырье, в этом году их доля составляет около 64%. Вероника Никишина, глава РЭЦ

Потребителями российских товаров в основном являются Китай, Белоруссия, Турция, США и Казахстан.

Ранее мы писали, что в январе 2022 года экспорт зерновых культур из России снизился на 48%.

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