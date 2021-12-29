СМИ: США хотят наложить эмбарго на Россию, как на Иран, КНДР, Кубу и Сирию

Это произойдет при обострении ситуации на Украине.

Власти США хотят Россию включить в перечень стан, попадающих под действие наиболее жестких экспортных эмбарго. Это может произойти при обострении ситуации на Украине. Об этом пишут Associated Press (AP) и Bloomberg.

В настоящее время в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии действуют наиболее жесткие экспортные ограничения. В отношении России наложить эмбарго хотят при обострении ситуации на Украине. Речь в данном случае идет о значительных ограничениях на экспорт товаров. В списке могут оказаться как авиационная продукция, так и игровые консоли, смартфоны и телевизоры, то есть список таких товаров может варьироваться.

Однако отмечается, что пока не было принято никаких конкретных решений по данному вопросу.

Ранее мы писали, что в США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада.

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