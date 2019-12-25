В 2020 году в Петербурге построили и отремонтировали около 1500 километров инженерных сетей

Инвестиции в инженерно-энергетический комплекс составили более 62,4 млрд рублей.

В 2020 году в Петербурге в рамках государственной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт‑Петербурге" построили и отремонтировали около 1500 километров инженерных сетей, из них 252 км – сети теплоснабжения. В городе также построили и отремонтировали 144 км сетей водоснабжения и водоотведения, еще 1028 км сетей построено и реконструировано для городской системы электроснабжения. Более того, специалисты провели работы на 373 трансформаторных подстанциях различной мощности. Об этом в понедельник, 21 июня, в пресс-службе администрации города.

Также в Северной столице ввели в работу 19 км новых газопроводов, усовершенствовали уличное освещение на 53 городских объектах и на 302 детских и спортивных площадках.

В пресс-службе добавили, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести инвентаризацию мемориалов, на которых горит Вечный Огонь накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В этом же году власти Петербурга планируют проложить 267 км теплосетей, 170 км сетей водоснабжения и водоотведения, 950 км электросетей и 38 км газопроводов.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся транспортно-пересадочные узлы.

Фото: gov.spb.ru