В 2019 году Петербург стал светлее на 27 тысяч фонарей

В "Ленсвете" рассказали об оборудовании города наружным освещением.

В 2019 году Петербург стал светлее на 27,360 новых фонарей. Данный показатель превышает количество в два раза по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета". Специалисты отметили, что теперь улицы, парки города, а также внутридомовые территории стали безопаснее.

Сейчас в Северной столице функционирует 361 тысяча уличных светильников. За минувший год оборудованы фонари в 31 кварталах, на 23 улицах и магистралях, у 11 парков и скверов. Также объекты появились около 420 детских и спортивных площадок. За счет реконструкции количество объектов освещения увеличилось в три-четыре раза.

Отметим, что при росте количества источников света потребление энергии осталось на прежнем уровне. Это стало возможным благодаря энергоэффективному оборудованию. В "Ленсвете" добавили, что темп по обустройству фонарей в городе продолжится в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ленсвет" расследует смерть петербурженки от провода наружного освещения.

Фото: Piter.tv

