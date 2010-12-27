В 197 домов Красносельского района возвращается тепло

На проспекте Маршала Жукова жители начинают отогреваться: аварийные службы закончили ремонт на трубопроводе с горячей водой.

Как сообщают представители “Теплосети”, на проспекте маршала Жукова закончился ремонт трубопровода. В понедельник утром в 197 домов возвращается тепло. Среди данных объектов значатся не только жилые квартиры, но и детские сады, школы и медицинские учреждения.

Напомним, что около здания номер 41 в ночное время проводились сварочные работы на трубопроводе. Сотрудники справились с задачей к половине третьего утра. В настоящее время восстанавливается водоснабжение горячей водой.

Отмечается, что в ходе ремонта представители аварийной службы заменили 8,5 метров изношенных труб.