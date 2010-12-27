В 11.34 закрыли "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор"

Центральную станцию городского метро закрыли из-за бесхозного предмета.

Забывчивые пассажиры и их бесхозные предметы продолжают кошмарить петербургское метро. Сегодня, 10 февраля, в 11.34 станцию "Невский проспект" закрыли на вход и выход. По сообщения петербургского метрополитена, это произошло из-за подозрительного объекта на платформе. Судя по всему, речь идет об очередном забытом пакете или рюкзаке на станции.

В итоге "Невский проспект" закрыли на вход и выход. Вместе со станцией закрыли и переход на соседний "Гостиный двор". Все это создает неудобство для пассажиров в самом центре города. Но ничего не остается: поезда проезжают мимо станции, а сотрудники подземки ждут представителей службы безопасности.

Час назад по такой же причине закрывали станцию "Озерки". Кроме того, "Балтийская" будет закрыта весь день из-за ремонтных работ.