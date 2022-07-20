В Минобороны РФ рассказали о зачистке территории по соледарскому направлению.

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили до 40 националистов в Соледаре. Об этом журналистам в рамках регулярного утреннего брифинга от 20 июля сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Официальный представитель министерства по обороне России уточнил, что атака совершена силами Воздушно-космических сил России при использовании высокоточного оружия. Под удар военных попал склад ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украиныю

В населенном пункте Соледар Донецкой Народной Республики уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские силы ударили по украинскому пункту морпехов в Одесской области.

Фото и видео: Минобороны России