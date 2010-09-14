Игорь Конашенков сообщил об успешной операции ВС РФ в рамках СВО за последние сутки.

Российские силы ударили по украинскому пункту морпехов в Одесской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 20 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что задача в рамках специальной военной операции выполнялась при помощи высокоточного оружия большой дальности морского базирования Воздушно-космических сил РФ. Удар нанесен по пункту временного размещения 35-й бригады морской пехоты, который располагался в населенном пункте Дачное. Там проводилась подготовка личного состава и резервистов ВСУ.

Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства. В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня "Град" 48-й и 58-й мотопехотных бригад. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что МО РФ уничтожило шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, которые были установлены около Курахово, Новомихайловки, Константиновки, Георгиевки в Донейкой народной республике.

Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками.

Фото и видео: Минобороны России