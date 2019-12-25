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ВСУ заявили о боевых потерях в Донбассе
Сегодня, 10:33
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ВСУ заявили о боевых потерях в Донбассе

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Один человек погиб, шестеро получили ранения.

На юго-востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.

Согласно имеющимся данным, в результате боевых действий также пострадали шесть военнослужащих. Текущее состояние одного их них оценивается как тяжелое. Уточняется, что против военнослужащих ВСУ были применены минометы и гранатометы. 

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

из сообщения пресс-центра ООС

В самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики утром 14 июля нанесли минометный обстрел по прилегающим территориям к селу Веселое, которое расположено вблизи аэропорта Донецка. Отмечается, что всего было выпущено не менее пяти мин 82-го калибра. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее на Украине раскрыли план силового захвата Донбасса.

Фото: Twitter/DefenceU

Теги: всу, днр, донбасс, конфликт на юго-востоке
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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