ВСУ заявили о боевых потерях в Донбассе

На юго-востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует пресс-центр Операции Объединенных сил.
Согласно имеющимся данным, в результате боевых действий также пострадали шесть военнослужащих. Текущее состояние одного их них оценивается как тяжелое. Уточняется, что против военнослужащих ВСУ были применены минометы и гранатометы.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
из сообщения пресс-центра ООС
В самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики утром 14 июля нанесли минометный обстрел по прилегающим территориям к селу Веселое, которое расположено вблизи аэропорта Донецка. Отмечается, что всего было выпущено не менее пяти мин 82-го калибра. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее на Украине раскрыли план силового захвата Донбасса.
Фото: Twitter/DefenceU
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