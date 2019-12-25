В конгрессе США назвали недостатки армии Украины

Один из них - устаревшие образцы военной техники и вооружения.

Исследовательская служба конгресса Соединенных Штатов назвала недостатки Вооруженных сил Украины, не позволяющие ей провести военные реформы для достижения стандартов Североатлантического Альянса. Об этом пишет RT со ссылкой на отчет службы.

Отмечается, в настоящее время украинское оружие и военная техника нуждаются в существенном ремонте, по той причине, что многие из образцов устарели. Кроме того, ВСУ долгие годы были ослаблены из-за мизерного финансирования и халатного отношения чиновников. По словам авторов отчета, ситуацию удалось исправить после 2014 года, в том числе при помощи НАТО и властей США.

Согласно оценкам исследователей, большое количество украинских самолетов и систем противовоздушной обороны эксплуатируются более 30 лет.

Также одним из недостатков является отсутствие качественной прослойки профессионального младшего командного состава армии Украины. Причиной этого является текучка кадров. Отмечается, что украинцы уходят из армии из-за низких заработных плат, нехватки жилья для военных, а также возможности получить достойное образование по военной специальности.

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