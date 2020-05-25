Пострадали поселок Старомихайловка, поселения Доломитное и Байрак.

ВСУ за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом рассказали представители самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в регионе.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза представители СЦКК

Специалисты уточнили, что украинские военные использовали для атаки на неподконтрольную Киеву территорию 20 единиц боеприпасов. Для обстрела военные использовали стрелковое оружие. В список попали минометы с калибром 120-мм и другое крупнокалиберное оружие. В результате инцидента пострадали поселок Старомихайловка и отдельные районы поселений Доломитное и Байрак.

Украина обвинила Россию в сознательном нарушении минских соглашений.

Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР