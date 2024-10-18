ВОЗ получила данные об использовании Израилем в Ливане фосфорных бомб

Рик Бреннан сообщили о том, что аналитики изучают полученные сведения по деятельности ЦАХАЛ на Ближнем Востоке.

Всемирная организация здравоохранения получила информацию о поступлении в ливанские больницы большого количества пациентов, раненных и пораженных "белым фосфором" после совершения израильских авиационных ударов по территории. Соответствующее заявление перед журналистами сделал на брифинге директор по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ Рик Бреннан. Мероприятие состоялось в Катаре по завершению заседания профильного комитета бюро в Восточном Средиземноморье.

Мы получили информацию, что в больницы Ливана поступили много раненных с поражениями, характерными для тех, что бывают при использовании "белого фосфора". Рик Бреннан, представитель ВОЗ

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Фото и видео: YouTube / WHO Eastern Mediterranean Region