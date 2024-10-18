ВОЗ получила данные об использовании Израилем в Ливане фосфорных бомб

Всемирная организация здравоохранения получила информацию о поступлении в ливанские больницы большого количества пациентов, раненных и пораженных "белым фосфором" после совершения израильских авиационных ударов по территории. Соответствующее заявление перед журналистами сделал на брифинге директор по чрезвычайным ситуациям в ВОЗ Рик Бреннан. Мероприятие состоялось в Катаре по завершению заседания профильного комитета бюро в Восточном Средиземноморье.
Мы получили информацию, что в больницы Ливана поступили много раненных с поражениями, характерными для тех, что бывают при использовании "белого фосфора".
Рик Бреннан, представитель ВОЗ
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.
Фото и видео: YouTube / WHO Eastern Mediterranean Region
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все