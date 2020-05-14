ВМС Великобритании пополнились четвёртой атомной субмариной класса "Астьют"

Королевский флот получил "Одейшес" 3 апреля.

Военно-морские силы Великобритании пополнились четвёртой атомной субмариной класса "Астьют".Королевский флот принял многоцелевую подводную лодку "Одейшес", созданную по проекту "Астьют". О событии журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны страны. Представитель ведомства Аннабель Голди заявила, что передача подлодки состоялась еще 3 апреля 2020 года на территории предприятия BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Торжественная церемония была отменена чиновниками из-за распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент "Одейшес" находится на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Подлодка стала четвертой из семи, которые будут служить в ВМС Великобритании. Этот образец был заложен в марте 2009 года, а крещение субмарины прошло 16 декабря 2016 года. Ожидалось, что передача флоту "Одейшеса" должна была состояться еще в 2018 году.

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Видео: YouTube / BAE Systems