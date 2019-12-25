Ученые из США и Британии успешно испытали вакцину от COVID-19 на макаках

Сейчас в клинических испытаниях принимают участие более тысячи волонтеров.

Ученые из США и Великобритании испытали вакцину от COVID-19 на макаках. Об этом исследователи рассказали на портале bioRxiv, который публикует научные материалы. По словам авторов тестов, проверяемая вакцина смогла защитить обезьян от развития пневмонии из-за инфицирования животных коронавирусом.

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Исследователи рассказали, что изначально вакцина успешно прошла тесты на лабораторных мышах. Затем биологи приступили к тестам на макаках-резусах. Приматам ввели вакцину ChAdOx1-nCoV-19, а затем дождались начала выработки у испытуемых антител. На этот процесс у биологов ушло от 14 до 28 дней. Вакцина полностью защитила макак от заражения коронавирусом. Ни у одного животного не развились патологии легких или вирусная пневмония.

Благодаря успешным тестам ученые смогли 23 апреля начать первую фазу клинических испытаний. На утро 13 мая в них принимают участие более тысячи добровольцев.

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