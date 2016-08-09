"ВИМ-Авиа" полностью прекращает свою деятельность

Росавиацией подтверждена информация о прекращении организации перелетов компанией "ВИМ-Авиа".

Представители Росавиации сообщают, что авиакомпания “ВИМ-Авиа” больше не будет заниматься чартерными рейсами. Организация больше не имеет достаточных средств, чтобы продолжать свою деятельность.

В настоящее время государство занимается поиском денежных средств, чтобы перевезти оставшихся клиентов компании.

Напомним, что вчера транспортная прокуратура начала проверку ВИМ-Авиа в связи с многочисленными задержками вылетов чартерных рейсов. 25 сентября сразу четыре самолета не вылетели во время из аэропорта "Пулково".