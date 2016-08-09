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"ВИМ-Авиа" полностью прекращает свою деятельность
Сегодня, 7:55
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lesjasap
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"ВИМ-Авиа" полностью прекращает свою деятельность

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Росавиацией подтверждена информация о прекращении организации перелетов компанией "ВИМ-Авиа".

Представители Росавиации сообщают, что авиакомпания “ВИМ-Авиа” больше не будет заниматься чартерными рейсами. Организация больше не имеет достаточных средств, чтобы продолжать свою деятельность. 

В настоящее время государство занимается поиском денежных средств, чтобы перевезти оставшихся клиентов компании. 
 
Напомним, что вчера транспортная прокуратура начала проверку ВИМ-Авиа в связи с многочисленными задержками вылетов чартерных рейсов. 25 сентября сразу четыре самолета не вылетели во время из аэропорта "Пулково".
Теги: вим-авиа , чартерные рейсы
Категории: Новости России

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