В Госдуме обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

Слушания назначены на 14 мая.

В Госдуме во вторник, 14 мая обсудят снижение ставки по ипотечным кредитам. Об этом СМИ рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Есть поручение президента Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию - проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. Вячеслав Володин

На слушаниях будут присутствовать эксперты от ЦБ РФ, банковского сообщества. Все они будут обсуждать меры, которые необходимы для снижения ставки. Вячеслав Володин отметил, что затягивать с реализацией данного проекта нельзя, так как люди в ожидании этого решения. Помимо снижения ставки будут обсуждаться меры адресной поддержки отдельных групп граждан.

В начале текущего года у россиян появилось право на ипотечные каникулы.

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