Эксперт рассказал о праве россиян на ипотечные каникулы

В частности, специалист объяснил, как обойти уловки банков.

Предложение Центробанка ввести в России ипотечные каникулы выгодно и для заемщиков, и для банков. Об этом ФБА "Экономика Сегодня" рассказал доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов.

Напомним, впервые о введении ипотечных каникул в Банке России заговорили в декабре. Эта программа дает право гражданам РФ, находящимся в сложной жизненной ситуации, взять паузу по одному из кредитов в общей сложности на год, но не более шести месяцев за раз. В ЦБ заявили, что заемщики смогут взять ипотечные каникулы в уведомительном порядке, и при этом банки не имеют право отказать.

Сама идея ипотечных каникул здравая, ее лишь нужно грамотно реализовать. По сути же она очень актуальны в сегодняшних реалиях – экономический рост в России замедлился, у граждан при этом стали чаще возникать проблемы с работой и финансами. Давить долговым бременем на людей в этой ситуации просто нецелесообразно. Александр Щелканов

По мнению эксперта, отдельные банки попытаются обойти новый закон. На этапе заключения договора они будут навязывать клиентам дополнительные соглашения. К примеру, предложат повышение процентной ставки в случае взятия ипотечных каникул. Потому клиенту рекомендуется внимательно изучать условия договора, чтобы обойти всевозможные уловки банков.

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