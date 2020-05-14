ВЦИОМ: россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации

Примерно 80% положительно оценили окончание режима нерабочих дней с 12 мая.

Россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Судя по опросу, 73% граждан считает, что президент стремится сделать все возможное для того, чтобы ситуация с коронавирусом разрешилась. 90% положительно оценивают введение дополнительных выплат семьям с детьми. Например, увеличение пособия по уходу за детьми для неработающих граждан в два раза.

89% опрошенных одобрительно относятся к мерам по восстановлению предприятий в пострадавших от пандемии отраслях экономики. Примерно 80% положительно оценили окончание режима нерабочих дней с 12 мая.

Меньше популярностью пользуются меры, по которым самозанятые могут вернуть уплаченные за прошлый год налоги. Неоднозначно россияне относятся и к списанию налоговых платежей за три месяца для пострадавших предприятий.

Ранее мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственых пособий на детей.

Видео: kremlin.ru