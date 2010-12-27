ВЦИОМ: "В России больше влюбленных мужчин, чем женщин"

Всего в нашей стране 59% влюбленных россиян.

Более половины россиян (59%) признались, что сейчас влюблены, причем среди мужчин (66%) эта для выше, чем среди женщин (54%). Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне считают, что для выражения любви нужны забота и внимание. Мужчины дарят женщины цветы, подарки и ожидает от женщин признания в любви. Женщины заботятся о мужчинах и ожидают от них внимания.

Больше всего влюбленных среди 25-34-летних (72%) и 35-44-летних (69%). И еще 38% россиян ни в кого на данный момент не влюблены.

Опрос провели среди 1600 россиян старше 18 лет.

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