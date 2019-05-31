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Сегодня, 15:08
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Alena_Zinovieva
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ВЦИОМ изменил методику измерения доверия к политикам

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Теперь респондентов спрашивали о конкретных людях.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменили методику измерения доверия к политикам. Теперь респондентам задавали закрытые вопросы и спрашивали о конкретных людях. Об этом сообщает РБК.

В списке ВЦИОМ присутствовали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов. Согласно новому рейтингу, президенту России доверяют 72,3 % россиян, не доверяют — 23,7 %. К слову, прошлый опрос показал, что Путину верят только 31,7 % жителей страны.

По новом данным Медведеву доверяют 37 % респондентов, Жириновскому — 36,1 %, Зюганову — 32,6 %, а Миронову — 26,7 %.

Видео: YouTube

Теги: вциом, доверие к президенту, опрос
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 16:07

Какое доверие может быть главе "государсва",где главные борцы с преступностью сами не совсем честные. Преступниками их может назвать только суд. А он,как мы знаем-в "государстве" самый гуманный.

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Аноним
Сегодня 15:42

Стоило методичку менять? Проще нолики дорисовать....

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Аноним
Сегодня 15:42

Инетересно кто эти 72%?

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