ВЦИОМ изменил методику измерения доверия к политикам

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменили методику измерения доверия к политикам. Теперь респондентам задавали закрытые вопросы и спрашивали о конкретных людях. Об этом сообщает РБК.
В списке ВЦИОМ присутствовали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов. Согласно новому рейтингу, президенту России доверяют 72,3 % россиян, не доверяют — 23,7 %. К слову, прошлый опрос показал, что Путину верят только 31,7 % жителей страны.
По новом данным Медведеву доверяют 37 % респондентов, Жириновскому — 36,1 %, Зюганову — 32,6 %, а Миронову — 26,7 %.
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Обсуждение ( 3 )
Какое доверие может быть главе "государсва",где главные борцы с преступностью сами не совсем честные. Преступниками их может назвать только суд. А он,как мы знаем-в "государстве" самый гуманный.
Стоило методичку менять? Проще нолики дорисовать....
Инетересно кто эти 72%?